Рагнар Сигурдссон: "Мой переход в "Ростов" – правильное решение"

Новичок "Ростова" защитник Рагнар Сигурдссон отметил, что клуб был очень настойчив в переговорах. Также исландец подчеркнул, что очень хочет сыграть на новом стадионе, построенном в Ростове-на-Дону к чемпионату мира-2018.

Напомним, Сигурдссон осеннюю часть сезона провел на правах аренды в "Рубине" – его трансфер принадлежал "Фулхэму". Ранее в "России" исландец выступал в "Краснодаре".

– Я очень рад подписать контракт с "Ростовом", – цитирует клубная пресс-служба Сигурдссона. – Знаю, что клуб был очень настойчив и долгое время общался по поводу моего перехода. Я не хотел спешить, нужно было принять правильное решение и, думаю, я его принял. Мой переход в "Ростов" – это здорово для всех нас!

Когда Ингасон (Сверрир Ингасон. – Прим. "СЭ") перешел сюда, я часто спрашивал его о впечатлениях. Он говорит, что ему нравится Ростов, нравится Россия, нравятся люди в стране. Я не говорил с Бьорном (Бьорн Бергманн Сигурдарсон. – Прим. "СЭ") с того момента, как перешел сюда, но от многих людей я слышал, что в "Ростове" очень дружеская атмосфера, сплоченный коллектив, настоящая семья. Поэтому я рад оказаться здесь и уверен, что переход в "Ростов" – это правильное решение.

РФПЛ – это сильная лига, где собраны игроки высокого уровня. Здесь нет легких матчей, тут играют в силовой манере, много борьбы и класс футболистов весьма высок. Это лига хорошего уровня.

Для меня переезд в Ростов – это прежде всего верное решение в плане футбола. Но, конечно, приятно, что моя сборная будет играть в этом городе игру против Хорватии на чемпионате мира. Я уже любовался новым стадионом… Скоро увижу его вживую, смогу сыграть на нем. Уверен, это будет очень здорово для меня, Инги и Бьорна первыми ощутить новую арену, почувствовать ее атмосферу.