Рагнар Сигурдссон: "Исландцы и русские очень похожи"

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон поделился впечатлениями от жизни в России и новичке команды Видаре Кьяртанссоне. На данный момент в донском клубе играют четыре исландца.

– Видар – игрок, который умеет забивать, – цитирует официальный сайт "Ростова" Сигурдссона. – Он всегда опасен, работает на команду. Отмечу, что он не только хороший футболист, но и отличный парень. Он был настоящим бомбардиром во всех клубах, в которых играл. Надеюсь, здесь он также проявит лучшие качества.

– Популярность "Ростова" растет в Исландии?

– Определенно! Наверное, каждый любитель футбола знает о нашем клубе.

– Если сравнивать Краснодар и Ростов-на-Дону, то какому городу отдадите предпочтение?

– Конечно, Ростов намного лучше. Да, что-то общее есть в этих городах, но здесь атмосфера гораздо приятнее. Могу сказать, что город на топ-уровне! Отмечу удобство Ростова, в котором все самое необходимое находится близко и не нужно никуда долго ехать. В Исландии у меня спрашивают о городе, и я могу отметить в нем только позитивные вещи.

– Что можете сказать о русских людях?

– Думаю, что исландцы и русские очень похожи. Некоторые люди не выглядят дружелюбными, но, чаще всего, дело обстоит наоборот.

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