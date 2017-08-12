Радулов, Кузнецов и Сорокин посетили дерби ЦСКА – "Спартак"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов присутствовали на матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1).

Также на этой встрече побывали вратарь Илья Сорокин, играющий за одноименный хоккейный армейский клуб, защитник Богдан Киселевич и нападающий Андрей Светлаков.

Напомним, что перед встречей первый символический удар по мячу нанес форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"//

Малкин нанес символический удар перед дерби ЦСКА "Спартак"