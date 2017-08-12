Радулов, Кузнецов и Сорокин посетили дерби ЦСКА – "Спартак"

Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов присутствовали на матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1).
Также на этой встрече побывали вратарь Илья Сорокин, играющий за одноименный хоккейный армейский клуб, защитник Богдан Киселевич и нападающий Андрей Светлаков.
Напомним, что перед встречей первый символический удар по мячу нанес форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.
Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"//
Малкин нанес символический удар перед дерби ЦСКА "Спартак"
- ЦСКА (футбол)
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (футбол)
- Питтсбург Пингвинз
- Александр Радулов
- Вашингтон Кэпиталз
- Евгений Малкин
- Даллас Старз
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Богдан Киселевич
- Илья Сорокин
- Андрей Светлаков