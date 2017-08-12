21:19 | Футбол — РФПЛ

Радулов, Кузнецов и Сорокин посетили дерби ЦСКА – "Спартак"


Российский нападающий "Далласа" Александр Радулов и форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов присутствовали на матче 6-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" (2:1).

Также на этой встрече побывали вратарь Илья Сорокин, играющий за одноименный хоккейный армейский клуб, защитник Богдан Киселевич и нападающий Андрей Светлаков.

Напомним, что перед встречей первый символический удар по мячу нанес форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"//
Малкин нанес символический удар перед дерби ЦСКА "Спартак"

 

⚽️👍

Публикация от Alex Radulov (@radulov22) Авг 12 2017 в 9:57 PDT

 

Красавцы! Атмосфера 💣💣💣#ЦВБП

Публикация от Ilya Sorokin (@soroka_89) Авг 12 2017 в 10:12 PDT

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий