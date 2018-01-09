Радослав Ковач: "Интерес "Спартака" к Караваеву? Все может быть"

Тренер "Спарты" Радослав Ковач выразил надежду на то, что российский защитник Вячеслав Караваев останется в команде. В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провел всего два матча за чешский клуб.

– Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию. Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны "Спартака"? Все может быть, все может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал, – сказал Ковач. (Виталий АЙРАПЕТОВ)