14:52 | Футбол — РПЛ

Радимов разогревает матч "Зенит" - "Спартак" фото с раками

Ведро с раками. Фото Инстаграм Владислава РАДИМОВА.
Ведро с раками. Фото Инстаграм Владислава РАДИМОВА.

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов опубликовал фотографию ведра с раками в Инстаграме. Вероятно, он намекает на пари с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

- Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" - "Зенит" и "Зенит" - "Спартак" по системе еврокубков!! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он - с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! - написал ранее Радимов в Твиттере.

Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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