Радимов разогревает матч "Зенит" - "Спартак" фото с раками

Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов опубликовал фотографию ведра с раками в Инстаграме. Вероятно, он намекает на пари с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

- Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" - "Зенит" и "Зенит" - "Спартак" по системе еврокубков!! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он - с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! - написал ранее Радимов в Твиттере.

Матч "Зенит" - "Спартак" начнется в 19.00 по московскому времени.

Заключили с @DGlushakov8 новое пари-))Спартак-Зенит и Зенит-Спартак по системе еврокубков!! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда...Проигрывает он -с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!-) – Владислав Радимов (@radimov02) 28 августа 2018 г.

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