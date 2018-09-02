Радимов рассказал, куда пошел штраф Мамаева за вечеринку в Монако. Очень трогательная история

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов рассказал некоторые подробности инцидента с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Хавбек был оштрафован за вечеринку в Монако с участием Александра Кокорина после вылета сборной России с Евро-2016. По словам Радимова, штраф пошел на лечение ребенка.
"Тут некоторые из прессы повелись на шутку Ильи Геркуса, что я прилетел в Краснодар за билетами на Лигу чемпионов. Ведитесь! А мы с четырьмя коллегами из "Зенита" были в командировке. Прежде это называлось "обмен опытом". За прием "Краснодару" сплошная благодарность. Плюс – восхищение их стадионом. И обалдение – от медиэкрана. Крутняк, будто на Олимпиаду приехал. У нас такого нет...
Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? "Краснодар" наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется – у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит…
P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность! И будет всем счастье!" – написал Радимов в Инстаграме.
Тут некоторые из прессы повелись на шутку Ильи Геркуса, что я прилетел в Краснодар за билетами на Лигу Чемпионов. Ведитесь 😂 А мы с четырьмя коллегами из Зенита были в командировке. Прежде это называлось "обмен опытом"-)) За прием - "Краснодару" сплошная благодарность. Плюс - восхищение их стадионом. И обалдение - от медиэкрана. Крутняк, будто на Олимпиаду приехал. У нас такого нет-🤔 Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? "Краснодар" наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется - у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит… P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность 😜 И будет всем счастье! #зенит #краснодар #благодарность
- Александр Кокорин
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- Владислав Радимов
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