Радимов рассказал, куда пошел штраф Мамаева за вечеринку в Монако. Очень трогательная история

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов рассказал некоторые подробности инцидента с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым. Хавбек был оштрафован за вечеринку в Монако с участием Александра Кокорина после вылета сборной России с Евро-2016. По словам Радимова, штраф пошел на лечение ребенка.

"Тут некоторые из прессы повелись на шутку Ильи Геркуса, что я прилетел в Краснодар за билетами на Лигу чемпионов. Ведитесь! А мы с четырьмя коллегами из "Зенита" были в командировке. Прежде это называлось "обмен опытом". За прием "Краснодару" сплошная благодарность. Плюс – восхищение их стадионом. И обалдение – от медиэкрана. Крутняк, будто на Олимпиаду приехал. У нас такого нет...

Надеюсь, не отрежут болтливый мой язык, но еще добавлю два слова о… Когда накосячим – шум на весь мир. А когда добрые дела – тишина… Помните скандал Кокорин-Мамаев-Монако? "Краснодар" наказал тогда Мамаева на кругленькую сумму. И тут выясняется – у молодой женщины из их офиса тяжело болен малыш. Сергей Галицкий, владелец клуба, переводит мамаевский штраф на лечение ребенка… И сверху из своих добавляет.. Сегодня малыш уже ходит…

P.S. Хотите погулять в Монако – лучше сразу отдать деньги на благотворительность! И будет всем счастье!" – написал Радимов в Инстаграме.