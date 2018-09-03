Радимов - про спор с Глушаковым: "Простое пари приобрело статус официального"

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов рассказал про свой спор с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым. Оба появились в эфире после матча 6-го тура РПЛ между командами (0:0).

Ранее в социальных сетях игроки поспорили на исход противостояния двух клубов в чемпионате России-2018/19. В случае поражения "Зенита" Радимов подарит Глушакову корюшку, в противном случае хавбек должен будет передать ведро раков. Примечательно, что Радимов появился в эфире с корюшкой. Ранее игроки уже спорили на то, кто из клубов окажется выше в таблице чемпионата по итогам прошого сезона.

- Остапа несло. Он чувствовал прилив новых сил..., - написал Радимов в Инстаграме. - Простое пари приобрело статус официального. Провокация Матч ТВ - и главный в департаменте судейства, Александр Егоров, фиксирует наш спор! На корюшку и раков! Суть нашего пари с Денисом Глушаковым - определение победителя "Зенит" -"Спартак" по сумме двух матчей, как в системе еврокубков! Дальше наслаждаемся ростовскими раками (количеством в ведро), приготовленными самим Денисом. Ну а если что пойдет не так... К нам присоединится моя бабуля - и в лучших ленинградских традициях готовит 10 кг корюшки.

P.S. Светлая память Валере Глушакову... который мне, молодняку, помогал в ЦСКА. Позже учил азам Дениса... Племяш у тебя вырос отличный! Валер, все удалось!