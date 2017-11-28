Радимов предложил Глушакову пари по итогам выступления "Зенита" и "Спартака" в чемпионате

Бывший игрок и тренер "Зенита" Владислав Радимов поблагодарил игроков "Спартака" за поздравление с днем рождения и предложил полузащитнику Денису Глушакову пари по итогам выступления команд в чемпионате России. Напомним, что в 18-м туре красно-белые на своем поле обыграли "Зенит" со счетом 3:1.

– Денис, с победой! Принимаются поздравления с днем рождения (тонко), чувство юмора отличное, спасибо, – ответил в Инстаграме Радимов. – Но чемпионат продолжается! Пари по итогам чемпионата, кто ниже окажется, тот оплачивает стол на 6 человек в ресторане, который выберет победивший?

Денис Глушаков - зенитовцам: "С днем рождения! Приезжайте еще"