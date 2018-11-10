Радимов показал, как нужно обыгрывать оборону "Спартака". Видео

Бывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в своем Инстаграме выложил архивное видео, на котором он в составе армейцев красиво обыгрывает оборону "Спартака". Встреча прошла в 1995 году и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. Радимов отметился голом на 60-й минуте.

– Возвращаюсь к рубрике "Немного хвастовства. Экскурс в прошлое", – написал Радимов в Инстаграме. – У каждого в жизни бывают моменты, которые запоминаются на всю жизнь! И этот вот – мой. Дерби ЦСКА – "Спартак"! В кадре – нынешний главный тренер сборной; главный тренер "Зенита"; экс-тренер "Крыльев Советов"; главный тренер "Динамо"; его помощник. Вот так-то. В воротах "Спартака" – Черчесов. Тихонов выбивает с линии – и с этой же линии не успевает забить Семак. В подкате головой – Никифоров, а на дальней штанге – Хохлов. Ну а главный герой эпизода – я, девятнадцатилетний пацан!

Эй, молодежь, рискуйте! Берите на себя ответственность! Риск – это круто! Во всяком случае будет, что вспомнить! Живем в кипятке или во льду, главное – не бултыхаемся в жидкости температуры мочи.

Еще история, уже в сборной. Спартачи (а их в сборной было много) играли в квадрат, а я с кем-то в стороне стоял. И Цымбаларь начал смеяться, припоминая этот матч: "Давай, Радим, заходи играть – Никифоров опять в подкат головой пойдет". Цыля и его одесские шутки всегда были топ! Царствие ему небесное.