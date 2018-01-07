Радимов - о "Движении вверх": "Больше бы таких фильмов снимали, глядишь, и с футболом дела бы поправились"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России по футболу Владислав Радимов​ остался доволен фильмом "Движение вверх". При этом, по его словам, "Легенда номер 17" ему понравилась больше. Напомним, что фильм 2017 года "Движение вверх" рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпиады-1972, а "Легенда номер 17" (2012 год) – байопик о хоккеисте Валерии Харламове.

"Честно говоря, "Легенда 17" больше понравилась. Хотя и "Движение вверх" дает сильную эмоцию. И мотивирует на победу над самим собой! Нет ничего невозможного: хочешь побеждать – верь и вкалывай. Не расслабляйся и не ной. Честь и достоинство – не слова, а поступки! Твоя страна – она твоя, а не какая-то "эта". В фильме на вопрос "И давно они твоими-то стали?" Сергей Белов отвечает ёмко и просто: "Давно. Понял это только сейчас" . P.S. Больше таких фильмов про спорт и про честь снимали бы, глядишь, и с футболом дела поправились бы. И с остальным спортом – тоже", – написал Радимов в своем Инстаграме.