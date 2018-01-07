Радимов - о "Движении вверх": "Больше бы таких фильмов снимали, глядишь, и с футболом дела бы поправились"

Бывший игрок "Зенита" и сборной России по футболу Владислав Радимов остался доволен фильмом "Движение вверх". При этом, по его словам, "Легенда номер 17" ему понравилась больше. Напомним, что фильм 2017 года "Движение вверх" рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над США в финале Олимпиады-1972, а "Легенда номер 17" (2012 год) – байопик о хоккеисте Валерии Харламове.
"Честно говоря, "Легенда 17" больше понравилась. Хотя и "Движение вверх" дает сильную эмоцию. И мотивирует на победу над самим собой! Нет ничего невозможного: хочешь побеждать – верь и вкалывай. Не расслабляйся и не ной. Честь и достоинство – не слова, а поступки! Твоя страна – она твоя, а не какая-то "эта". В фильме на вопрос "И давно они твоими-то стали?" Сергей Белов отвечает ёмко и просто: "Давно. Понял это только сейчас" . P.S. Больше таких фильмов про спорт и про честь снимали бы, глядишь, и с футболом дела поправились бы. И с остальным спортом – тоже", – написал Радимов в своем Инстаграме.
Честно говоря, "Легенда 17" больше понравилась. Хотя и "Движение вверх" дает сильную эмоцию. И мотивирует на победу над самим собой 💪 Нет ничего невозможного: хочешь побеждать – верь и вкалывай. Не расслабляйся и не ной. Честь и достоинство – не слова, а поступки! Твоя страна – она твоя, а не какая-то "эта". В фильме на вопрос "И давно они твоими-то стали?" Сергей Белов отвечает ёмко и просто: "Давно. Понял это только сейчас" . P.S. Больше таких фильмов про спорт и про честь снимали бы, глядишь, и с футболом дела поправились бы -))) И с остальным спортом - тоже 😜😂#движениевверх#кино#мюнхен1972#олимпиада#баскетбол#сссрсша#
Ivan Jackson
что то радимов зачастил с высказываниями про "хочешь побеждать – верь и вкалывай" или "Не расслабляйся и не ной" только после того как стал тренером))) за радимовым игроком такого не наблюдалось)
00:48
Thomas_Boy_
А если 10 фильмов про шашки снять, мы в боксе на ОИ все медали возьмем.
23:18 7 января