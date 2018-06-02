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Радимов - Карпину: "Буланову сможешь спеть?"

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Дарья Карпина, жена наставника "Ростова" Валерия Карпина, в своем Инстаграме опубликовала видео, где ее муж подпевает за рулем автомобиля. "Буланову сможешь спеть?", - прокомментировал запись бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов.  

Напомним, что Радимов и певица Буланова поженились 18 октября 2005 года. В мае нынешнего года заслуженная артиста России официально подтвердила свой развод с бывшим полузащитником сборной России.

Дарья Карпина - о муже : "Все песни поет... Лучше бы побрился"

 

 

 

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Serenky25

Только вспомнил про Владика и тут новость. Он тоже синит усилит в штабе Семака?

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