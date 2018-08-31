Радимов хочет, чтобы "Спартак" утонул "глубже водолазов". Провокационный ответ Кафельникову

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов ответил бывшему теннисисту, знаменитому болельщику "Спартака" Евгению Кафельникову. Экс-первая ракетка мира, давно критикующий Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, в резкой форме прокомментировал уход Квинси Промеса из "Спартака" в "Севилью".

"Вот сейчас и посмотрим, как будут справляться с задачами без Антохи лидеры команды Глушаков и Комбаров. Так можем и глубже водолазов утонуть. Надеюсь,я ошибаюсь", - написал Кафельников в Твиттере.

"Надеюсь, ты не ошибаешься! Очень хотелось бы верить про "глубже водолазов"! Будем держать за это кулаки", - ответил Радимов.