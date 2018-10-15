Радимов - Глушакову: "Рад видеть, приезжай еще"

Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов встретился с полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым. Сегодня, 15 октября, 31-летний игрок в составе красно-белых проиграл петербургской команде со счетом 0:1 матче 6-го тура первенства молодежных команд РПЛ.

- Рад видеть, приезжай еще. 1:0! - написал Радимов в Инстаграме, опубликовав фотографию с Глушаковым.

Ранее хавбек "Спартак" заявил "СЭ", что "всегда готов" вернуться в основной состав красно-белых.