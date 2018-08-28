Радимов ответил Глушакову. И ждет его для просмотра матчей Лиги чемпионов

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов ответил капитану "Спартака" Денису Глушакову, который ранее напомнил о споре. Тренер "Зенита-2" в прошлом сезоне предложил футболисту красно-белых пари по итогам выступления команд в чемпионате России.

"Ха! Тут мне Глушаков, из спартаковских, предъяву кинул – Радим слово не держит! Пари предложил – и соскочил, поляну не накрыл! Капитан, так ты ж отмолчался тогда, пари вроде не принял? А как у Спартака освободились вторники-среды от игр в Лиге Чемпионов, так с горя и вспомнил? Короче, дядя Влад за базар отвечает – и ждет тебя с друганами-переростками в любом кабаке, тобою названном. Обязательно - с большим экраном – для удобства просмотра матчей Лиги Чемпионов! Аккурат после сентябрьских игр сборной Москву навещу, - Димку Хохлова повидать надо. С моей стороны на стрелке только он и будет! А своим спартаковцам, к их игре с Зенитом в Питере 2 сентября, напомни: "Приезжайте еще – за добавкой!", - написал Радимов в Инстаграме.