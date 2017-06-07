Радик Шаймиев: "Условия контракта с Бердыевым не обговаривали, но нашли общие точки соприкосновения"

Президент "Рубина" Радик Шаймиев рассказал, что клуб провел предварительные переговоры с Курбаном Бердыевым. Он также добавил, что специалист дал согласие вернуться в клуб.

Бердыев уже возглавлял казанскую команду с 2002 по 2013 год. В минувшем сезоне он занимал пост вице-президента-тренера в "Ростове".

– Бердыев? Предварительно с ним были проведены переговоры, – приводит "Реальное время" слова Шаймиева. – На встрече с Курбаном Бекиевичем мы нашли общие точки соприкосновения. Его намерение вернуться в Казань совпало с нашим видением.

На сегодняшний день невозможно говорить, что он вернется, потому что на данный момент у нас не расторгнут договор с испанским тренером Хави Грасия. Я надеюсь, что это произойдет в ближайший срок. Мы ждем его решения.

Условия контракта с Бердыевым пока не оговаривали. В таких вопросах, я считаю, самое главное – найти человеческое понимание. Для меня в жизни большое значение имеет джентльменский договор: честь и совесть всегда должны присутствовать. Он высказал свое согласие – для меня этого достаточно. А все нюансы мы обсудим потом, внутренне я уже готов к тому, что он придет.

Выдвигал ли он условия? Не условия, а пожелания. В этом наше видение совпало.

Новым президентом "Рубина" стал Радик Шаймиев