Радик Шаймиев: "Совместными усилиями с Бердыевым обязательно выведем "Рубин" на лидирующие позиции"

Президент "Рубина" Радик Шаймиев выразил радость в связи с возвращением в клуб Курбана Бердыева. Напомним, что Бердыев возглавлял казанцев с 2001 по 2013 год и при нем "Рубин" добился наивысших достижений в своей истории – дважды выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

– Я рад, что мы смогли договориться с Курбаном Бекиевичем и его тренерским штабом о возвращении в "Рубин", – цитирует клубная пресс-служба Шаймиева. – Безусловно, только совместными усилиями мы обязательно выйдем на лидирующие позиции в российском чемпионате и будем проводить успешные игры в европейских турнирах.