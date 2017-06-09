Радик Шаймиев: "Бердыев сможет сделать так, чтобы стадион "Рубина" гудел!"

Президент "Рубина" Радик Шаймиев отметил, Курбан Бердыев сможет воодушевить команду на новые успехи. По информации "СЭ", специалист в ближайшее время должен возглавить казанский клуб.

– В прошлом году была принята четырехлетняя стратегия клуба с целью выиграть в Лиге Европы. Она сохраняется или будет пересматриваться?

– Единственная стратегия, как гонщик скажу, у любого спортсмена – это победа. Надо побеждать и не важно, на каком уровне. Болельщики этого хотят, и мы для этого живем. Стратегию, которая была принята, мне сложно комментировать. Мне важно понять, что происходит сейчас. Здесь и сейчас я могу отвечать за то, что будет.

Недавно смотрели игру "Реала" с "Ювентусом". Перед матчем показывают игроков, которые стоят перед выходом на поле в коридоре, потом болельщиков. Энергия, как в фильме "Гладиатор"! Мы тоже должны сделать так, чтобы стадион гудел! Болельщик соскучился по тому, что делал когда-то "Рубин". И я на сто процентов уверен, что у Курбана Бекиевича это получится, потому что он может это зажечь. Он такой дух смог дать "Ростову", что там весь стадион кричал: "Мужики!".

– Когда вы ждете побед? Через год? Через два?

– Победы куются. Они и с поражений могут начаться. Без поражений нет побед. Возможно, поражения "Рубина" нужны были для того, чтобы, дай бог, как птица феникс клуб мог взлететь. Я очень верю в энергию болельщиков, потому что они заждались, они хотят. Но сроки – это неблагодарная вещь. Не получится сразу – и что? Я не собираюсь ставить сроки. Мне в спортивной части просто важно слово "победа".

– Громкие приобретения будут?

– Пока это не комментирую. Думаю, сейчас нужно провести хорошую селекционную работу и воспользоваться тем, что у нас есть.

– Костяк команды есть, на ваш взгляд?

– Думаю, у нас достаточно игроков, чтобы создать команду.

Бердыев прибыл на базу "Рубина"