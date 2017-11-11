Радек Ширл: "Еду в Санкт-Петербург с восторгом"

Чемпион России 2007 года в составе "Зенита" Радек Ширл рассказал о том, что он приедет в Санкт-Петербург на мач против "Тосно". Команду навестят и другие экс-футболисты чемпионского состава.

– Еду в Петербург без преувеличения – с восторгом. – цитирует ресс-служба "Зенита" Ширла. – Ведь когда я был здесь в последний раз – приезжал на отдых со своей девушкой год назад, – как раз обсуждал с друзьями, как было бы здорово в год десятилетия собраться тем составом снова! И вот все происходит, как было задумано. Я с нетерпением жду встречи с городом, ставшим родным, и людьми, к которым у меня до сих пор теплое отношение. С кем-то я не виделся уже бог знает сколько времени. Может, даже эти самые десять лет.

Мы с ребятами проведем в городе четыре дня. Программа у нас, по большому счету, свободная. Прилетит Камил Чонтофальски, пошатаемся по городу, поностальгируем, зайдем в кафе, которые когда-то посещали. Сделаем все, чтобы насладиться моментом. Все будем решать на месте, экспромтом.