Раде Дугалич: "Первое, что выучил в русском языке – мат"

Защитник "Енисея" Раде Дугалич в интервью клубной пресс-службе рассказал, что начал изучать русский язык несколько лет назад, когда выступал в Армении за "Улисс". Игрок обороны отметил, что в занятиях ему помогал его одноклубник Константин Морозов, также в свое время выступавший за сибиряков.

– Я начал учить русский язык, еще когда находился в Армении, выступая за "Улисс", – сказал Дугалич. – Все игроки там свободно говорили на русском. Первое, что я изучил – русский мат. Мне кажется, это у всех легионеров первостепенно (смеется).

На самом деле очень тяжело было учить язык. Во-первых, много лингвистических особенностей, а во-вторых изучать русский пришлось не через родной сербский, а через английский. В "Улиссе" многому меня научил защитник Костя Морозов, который играл раньше в "Енисее". Из Армении я уехал в Россию, в армавирское "Торпедо", которым руководил Валерий Карпин. Там были все русские, поэтому быстро научился понимать и говорить, благодаря общению с ними. Так что теперь я по-русски разговариваю перфектно! Сейчас я знаю сербский, английский и русский языки.

Напомним, Дугалич перешел в "Енисей" перед началом сезона-2018/19, подписав контракт на два года. До этого на протяжении двух сезонов он играл за "Тосно", вместе с которым выиграл Кубок России.