11:29 | Футбол — РФПЛ

Работу Турбина на матче "Динамо" - "Амкар" оценит ККК


Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил о том, что работу судьи Евгения Турбина на матче 4-го тура чемпионата России "Динамо""Амкар" (3:0) оценит контрольно-квалификационная комиссия, заседание которой состоится в среду.

В этой встрече арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота динамовцев, а также не удалил игрока пермяков.

– Верно ли, что Турбин допустил две ошибки и за это получил "двойку"? Подал ли Турбин апелляцию? – вопрос Будогосскому.

– Эта ситуация будет рассмотрена комиссией в среду. Все оценки инспекторов утверждаются на заседании комиссии. СМИ дали свою оценку работе арбитра, я бы торопиться не стал, все должно быть последовательно. (Сергей ЕГОРОВ)

Турбин ошибочно не удалил игрока "Амкара"//
Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Динамо"//
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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