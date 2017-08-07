Работу Турбина на матче "Динамо" - "Амкар" оценит ККК

Глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский заявил о том, что работу судьи Евгения Турбина на матче 4-го тура чемпионата России "Динамо" – "Амкар" (3:0) оценит контрольно-квалификационная комиссия, заседание которой состоится в среду.

В этой встрече арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота динамовцев, а также не удалил игрока пермяков.

– Верно ли, что Турбин допустил две ошибки и за это получил "двойку"? Подал ли Турбин апелляцию? – вопрос Будогосскому.

– Эта ситуация будет рассмотрена комиссией в среду. Все оценки инспекторов утверждаются на заседании комиссии. СМИ дали свою оценку работе арбитра, я бы торопиться не стал, все должно быть последовательно. (Сергей ЕГОРОВ)

Турбин ошибочно не удалил игрока "Амкара"//

Турбин ошибочно не назначил пенальти в ворота "Динамо"//

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