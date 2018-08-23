18:22 | Футбол — РПЛ

"Работаем над реализацией моментов". Видео "Локомотива" с тренировки


"Локомотив" опубликовал видео с тренировки в Баковке. Железнодорожники готовятся к матчу 5-го тура РПЛ против "Анжи", который состоится 26 августа.

- "Работаем над реализацией моментов" в Баковке. Делаем всё, чтобы порадовать вас в воскресенье на матче "Локомотив" - "Анжи", - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых. 

"Локомотив" занимает 9-е место в РПЛ, имея в активе 5 очков.

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