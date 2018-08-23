"Работаем над реализацией моментов". Видео "Локомотива" с тренировки

"Локомотив" опубликовал видео с тренировки в Баковке. Железнодорожники готовятся к матчу 5-го тура РПЛ против "Анжи", который состоится 26 августа.

- "Работаем над реализацией моментов" в Баковке. Делаем всё, чтобы порадовать вас в воскресенье на матче "Локомотив" - "Анжи", - сообщается в официальном Твиттере красно-зеленых.

"Работаем над реализацией моментов" в Баковке.

Делаем всё, чтобы порадовать вас в воскресенье на #ЛокоАнжи 🤙🏼 pic.twitter.com/BDwOLsNpRd – ФК Локомотив (@fclokomotiv) 23 августа 2018 г.

"Локомотив" занимает 9-е место в РПЛ, имея в активе 5 очков.

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