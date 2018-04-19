Рабинер разберет "Спартак" по косточкам! Онлайн

Сегодня в 19:30 по московскому времени на Ютуб-канале "СЭ" начнется традиционный онлайн с обозревателем Игорем Рабинером. Темы обсуждения:

​- Вылет "Спартака" из Кубка России

- Кризис Дениса Глушакова

- Возможные сценарии для Массимо Карреры