Рабинер разберет "Спартак" по косточкам! Онлайн

Сегодня в 19:30 по московскому времени на Ютуб-канале "СЭ" начнется традиционный онлайн с обозревателем Игорем Рабинером. Темы обсуждения:
- Вылет "Спартака" из Кубка России
- Кризис Дениса Глушакова
- Возможные сценарии для Массимо Карреры
Сегодня в 19:30 по московскому времени на Ютуб-канале "СЭ" начнется традиционный онлайн с обозревателем Игорем Рабинером. Темы обсуждения:
- Вылет "Спартака" из Кубка России
- Кризис Дениса Глушакова
- Возможные сценарии для Массимо Карреры
вадим краснодар
часов 12 займет времени ))
22:04 19 апреля
ЗЮК:
Millwall82,я ничего из этого не делал.
20:28 19 апреля
Millwall82
ЗЮК:, волна банов теперь идет. За мат, за оскорбления, за критику газеты.
20:05 19 апреля
Millwall82
СЭкс, зачем взяли на работу Борзыкина?
20:04 19 апреля
p99t
где
19:44 19 апреля
SadamR
СЭ? Уже привычно опаздываете с трансляциями, вроде позиционируете себя как серьезное издание, нужно вовремя запускать трансляции.
19:42 19 апреля
Красно Белый Питер
zenitoman,вы уже свою книгу написали! Оттого в перспективе возможность третий год пролететь мимо ЛЧ!!:))
19:37 19 апреля
Igocha
спартак сезон в кубке нормально провел в отличае от цска локо зенита итд, которые в 1 16 вылетели
19:32 19 апреля
waleriy
Уверен, что глушаку он поставит высшую оценку.
19:17 19 апреля
на_заборе_мелом
че то не хочется на это лицо смотреть...
19:06 19 апреля
ЗЮК:
Модератор,напиши мне причину моих банов.Или в очередной раз трусливо промолчи.
19:03 19 апреля
zenitoman
Рабинер уже пишет 11 том бестселлера "Позоры спортака.Дорога в никуда".
16:58 19 апреля