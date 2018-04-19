16:55 19 апреля | Футбол — РФПЛ

Рабинер разберет "Спартак" по косточкам! Онлайн

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Сегодня в 19:30 по московскому времени на Ютуб-канале "СЭ" начнется традиционный онлайн с обозревателем Игорем Рабинером. Темы обсуждения:

- Вылет "Спартака" из Кубка России

- Кризис Дениса Глушакова

- Возможные сценарии для Массимо Карреры

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Материалы сюжета: Кубок России-2017/18. 1/2 финала. "Спартак" - без финала
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КОММЕНТАРИИ (12)
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вадим краснодар

часов 12 займет времени ))

22:04 19 апреля

ЗЮК:

Millwall82,я ничего из этого не делал.

20:28 19 апреля

Millwall82

ЗЮК:, волна банов теперь идет. За мат, за оскорбления, за критику газеты.

20:05 19 апреля

Millwall82

СЭкс, зачем взяли на работу Борзыкина?

20:04 19 апреля

p99t

где

19:44 19 апреля

SadamR

СЭ? Уже привычно опаздываете с трансляциями, вроде позиционируете себя как серьезное издание, нужно вовремя запускать трансляции.

19:42 19 апреля

Красно Белый Питер

zenitoman,вы уже свою книгу написали! Оттого в перспективе возможность третий год пролететь мимо ЛЧ!!:))

19:37 19 апреля

Igocha

спартак сезон в кубке нормально провел в отличае от цска локо зенита итд, которые в 1 16 вылетели

19:32 19 апреля

waleriy

Уверен, что глушаку он поставит высшую оценку.

19:17 19 апреля

на_заборе_мелом

че то не хочется на это лицо смотреть...

19:06 19 апреля

ЗЮК:

Модератор,напиши мне причину моих банов.Или в очередной раз трусливо промолчи.

19:03 19 апреля

zenitoman

Рабинер уже пишет 11 том бестселлера "Позоры спортака.Дорога в никуда".

16:58 19 апреля

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