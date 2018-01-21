Рабелло не получал предложений от "Спартака"

Защитник "Ботафого" Игор Рабелло опроверг информацию о возможном переходе в "Спартак", информирует Esporte Interativo. После матча с "Флуминенсе" (0:0) 22-летний игрок сообщил, что не получал никаких предложений и сосредоточен на выступлениях за свой нынешний клуб.

Ранее появилась информация, что "Спартак" заинтересован в приобретении Рабелло. Отмечалось, что красно-белые собираются сделать предложение по трансферу. При этом бразильский клуб не хочет расставаться с Рабелло, однако готов рассмотреть хорошее предложение.

"Удинезе" уже предлагал за футболиста около 3,5 миллионов долларов, но это предложение было отклонено.

Напомним, что "Спартак" также работает над трансферами защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо и защитника "Наполи" Николы Максимовича.