"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото из раздевалки после победы в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги над "Спартаком" (5:1). Форвард и его одноклубники показывают "пятерку", напомнив о количестве голов в ворота чемпиона страны.

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //

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