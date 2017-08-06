"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото из раздевалки после победы в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги над "Спартаком" (5:1). Форвард и его одноклубники показывают "пятерку", напомнив о количестве голов в ворота чемпиона страны.
Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" //
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Мясорубка. "Зенит" унизил "Спартак" в Петербурге
AloneStranger
Коуч07 А что означает манера Кокорина праздновать гол с посасыванием большого пальца руки, кто в курсе?----------Ребенок у него родился
02:58
Коуч07
А что означает манера Кокорина праздновать гол с посасыванием большого пальца руки, кто в курсе?
02:15
andreiwantsev
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01:59
alexigot
Да, интеллект так и прет. В АПЛ помнится за такое чванство дисквалификацию давали.
01:28
Sandberg
Красиво)
01:08
голос из Санкт-Петербурга
А между Дриусси и Кришито кто сидит?
00:40
Flamenco
Зенит! Красавцы!
00:23
bor_bor
Хороши аргентинцы!
23:58 6 августа
Obl2007
Ждем в Москву ))))))))))))))) С нетерпением )))))))))
23:37 6 августа
гоша фаркоп
почти какая боль какая боль
23:02 6 августа
green-euro
половина из них еще не понимает что они сегодня сделали)
22:54 6 августа
avu1956
По фото видно. Паредес и Дриусси уже освоились. Маммана еще не в своей тарелке.
22:54 6 августа
майор99
А у Спартаковцев кожица чистая и розовая? ))))))
22:53 6 августа
shpasic
это не привет Черчесову?!
22:53 6 августа
igogohruhru
все с наколками, как будто фото из зоны
22:49 6 августа