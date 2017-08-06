22:41 6 августа | Футбол — РФПЛ

"Пятерка". Жест Кокорина после разгрома "Спартака"

Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. Раздевалка сине-бело-голубых. Фото instagram.com
Воскресенье. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Спартак" - 5:1. Раздевалка сине-бело-голубых. Фото instagram.com
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Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на своей странице в Инстаграме опубликовал фото из раздевалки после победы в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги над "Спартаком" (5:1). Форвард и его одноклубники показывают "пятерку", напомнив о количестве голов в ворота чемпиона страны. 

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак" // 
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (15)
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AloneStranger

Коуч07 А что означает манера Кокорина праздновать гол с посасыванием большого пальца руки, кто в курсе?----------Ребенок у него родился

02:58

Коуч07

А что означает манера Кокорина праздновать гол с посасыванием большого пальца руки, кто в курсе?

02:15

andreiwantsev

Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать - http://vkk.me/nicoden

01:59

alexigot

Да, интеллект так и прет. В АПЛ помнится за такое чванство дисквалификацию давали.

01:28

Sandberg

Красиво)

01:08

голос из Санкт-Петербурга

А между Дриусси и Кришито кто сидит?

00:40

Flamenco

Зенит! Красавцы!

00:23

bor_bor

Хороши аргентинцы!

23:58 6 августа

Obl2007

Ждем в Москву ))))))))))))))) С нетерпением )))))))))

23:37 6 августа

гоша фаркоп

почти какая боль какая боль

23:02 6 августа

green-euro

половина из них еще не понимает что они сегодня сделали)

22:54 6 августа

avu1956

По фото видно. Паредес и Дриусси уже освоились. Маммана еще не в своей тарелке.

22:54 6 августа

майор99

А у Спартаковцев кожица чистая и розовая? ))))))

22:53 6 августа

shpasic

это не привет Черчесову?!

22:53 6 августа

igogohruhru

все с наколками, как будто фото из зоны

22:49 6 августа