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20:38 23 сентября | Футбол — РФПЛ

Пять в одного! Кацаев вывел "Анжи" вперед в матче со "Спартаком", трибуны освистали красно-белых

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Полузащитник "Анжи" Адлан Кацаев вывел свою команду вперед в матче 11-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 78-й минуте гости после углового у своих ворот убежали в контратаку "пять в одного", хавбек после паса партнера вышел один на один с Артемом Ребровым и поразил ближний верхний угол его ворот.

Счет стал 2:1 в пользу махачкалинцев, причем сравняли они его лишь за четыре минуты до этого. После гола Кацаева трибуны освистали красно-белых.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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AnatolyNZ

Даже в двором футболе не допускают таких элементарных ошибок,как со вторым голом в ворота Спартака! ЦИРК!

21:14 23 сентября

эдпитер

вот и справедливое возмездие за левый пенальти. Как и положено, с процентами))))) Поздравления мясным!!!)))

20:45 23 сентября

Andy604

Срочно ещё два пеналя!

20:43 23 сентября