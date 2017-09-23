Пять в одного! Кацаев вывел "Анжи" вперед в матче со "Спартаком", трибуны освистали красно-белых

Полузащитник "Анжи" Адлан Кацаев вывел свою команду вперед в матче 11-го тура чемпионата России со "Спартаком". На 78-й минуте гости после углового у своих ворот убежали в контратаку "пять в одного", хавбек после паса партнера вышел один на один с Артемом Ребровым и поразил ближний верхний угол его ворот.
Счет стал 2:1 в пользу махачкалинцев, причем сравняли они его лишь за четыре минуты до этого. После гола Кацаева трибуны освистали красно-белых.
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 11-й тур. #СпартакАнжи 1:2 78' Адлан Кацаев pic.twitter.com/rQrMA09OM9– РФПЛ⚽🏆 (@rfpl) 23 сентября 2017 г.
Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"
AnatolyNZ
Даже в двором футболе не допускают таких элементарных ошибок,как со вторым голом в ворота Спартака! ЦИРК!
21:14 23 сентября
эдпитер
вот и справедливое возмездие за левый пенальти. Как и положено, с процентами))))) Поздравления мясным!!!)))
20:45 23 сентября
Andy604
Срочно ещё два пеналя!
20:43 23 сентября