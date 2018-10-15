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Путин наградил Дениса Пака и Сергея Гайсина. Что говорится в указе

Текст Указа.
Текст Указа.
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Президент России Владимир Путин наградил директора департамента Минпромторга Дениса Пака медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степении, а генерального директора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина орденом Александра Невского. 

Чиновники награждены "за большой вклад в реализацию проекта "Единая модульная платформа", позволившего создать широкий модульный ряд отечественных автомобилей", сообщается в Указе главы государства от 11 октября, который опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Пак и Гайсин пострадали в драке с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым в одном из московских кафе. 

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка".

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