"Пусть он хоть голый приезжает на игры. Главное - результат". Спиридонов - о Кононове

Волейболист казанского "Зенита", известный болельщик "Спартака" Алексей Спиридонов заявил, что хочет, чтобы главный тренер красно-белых Олег Кононов давал результат.

- Ну что тут сделаешь, нужно принимать нового тренера, - приводит слова Спиридонова "Реальное время". - Надо смириться с тем, что Каррера в "Спартак" не вернется. Это уже пройденный этап. Новую страницу в книге клуба пишет Олег Кононов, так выражусь. Он сказал, что для становления команды ему нужно минимум четыре месяца. Прошло уже полтора, посмотрим, что будет дальше. Весна все покажет.

Пока команда играет, результат какой-то есть. Пока все говорят, что нужно убирать ОПГ "Ромашка", он строит игру. И так получается, что она у него сейчас в приоритете. Все эти футболисты, которые туда входят, – играют.

Болельщики говорят, что Кононов скучный и правильный? Пусть он хоть голый приезжает на игры и тренировки. Главное, чтобы давал результат.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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