Пурга не помешала "Уралу" приземлиться в Перми

Пурга, которая пронеслась сегодня над Пермью, не помешала "Уралу" благополучно приземлиться в местном аэропорту, информирует Твиттер екатеринбургской команды.

Сегодня матч 15-го тура молодежного первенства между "Амкаром" и "Уралом" прошел в тяжелых погодных условиях. На Пермь обрушился сильный снегопад, все поле стадиона оказалось засыпано. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу пермской команды.

Матч "Амкар" - "Урал" пройдет завтра, 29 октября. Начало - в 11.30 (мск). "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Беспощадный российский футбол. Как играли молодежки "Амкара" и "Урала"