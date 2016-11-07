Пульич и Чуперка не сыграют за "Томь" до конца года

Пресс-атташе "Томи" Олег Игрушкин подчеркнул, что участие хавбека Валерия Чуперки, как и защитника Анте Пульича, в официальных матчах за клуб в 2016 году исключено. Игрок обороны летом получил травму колена и, предположительно, выбыл до конца сезона. Полузащитник не выходил на поле с сентября.

- К сожалению, у нас есть некоторые проблемы, - приводит "Р-Спорт" слова Игрушкина. - В последних матчах у нас не принимали участие Анте Пульич и Валерий Чуперка. В этом году их участие в официальных матчах, к сожалению, исключено. Все остальные будут готовиться к ближайшему матчу с "Тереком".