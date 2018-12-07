18:21 | Футбол — РПЛ

"Психопатка!" Боня ответила жене Мамаева и дала ей совет

Ответ Бони жене Мамаева. Фото Пятый канал
Ответ Бони жене Мамаева. Фото Пятый канал
Обсудить
8

Известная телеведущая Виктория Боня назвала супругу полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева Алану "психопаткой". Ранее Мамаева заявила, что ее муж состоял в интимной связи с Боней.  

- Вика, жена Мамаева написала у себя, что вы спали с ее мужем, а вы его защищали у Малахова. Вот и жди от людей благодарности, - такой комментарий оставил пользователь capelev в Инстаграме у Бони.

- Она совсем психопатка, видимо. Да и льстит она своему мужу! Я дружу с Сашей (Кокориным - Прим. "СЭ") и пришла поддержать его! А жена Мамаева пусть лучше детьми своими занимается, а не по хирургам бегает. Бедные дети в 6 лет двух слов связать не могут ни один, ни другой. Бедные! - ответила Боня.

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Кокорин и Мамаев остаются в СИЗО еще на два месяца. Справедливо?
Обсудить
голосовать
Обсудить
8
Загрузка...
Материалы сюжета: Кокорин и Мамаев. Главное о скандале
Материалы других СМИ
Загрузка...