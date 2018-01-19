Прямо сейчас Промес не уйдет в "Саутгемптон". И вот почему

Сегодня издание Sky Sports сообщило, что нападающий "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в "Саутгемптон". По информации источника, сумма сделки составит не менее 30 миллионов фунтов стерлингов.
Однако, по данным "СЭ", эта информация не соответствует действительности - на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.
Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 мячей и сделав 6 голевых передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов - 2 гола и 2 результативных паса. (Вячеслав КОРОТКИН)
Markao.
Tribunal Z Да чихать на Промеса, хто он такой? Кроме мясного сброда он не интересен никому, особенно за пределами МКАД ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вы уважаемый не правы,за пределами МКАДА он еще более интересен)
17:45
torpedon_
masson, Вы хоть одну игру Промеса в сборной Голландии видели ?!! Или вам Андрей Канчельскис рассказал? p.s. за цска или зенит болеете? или за динамо?)
17:24
kaduly
Не уходит значит не приглашали
17:23
torpedon_
Мастер_Шиф, Мората так же центральный нападающий в отличии от Квинси. А самое главное, Конте работал С Моратой в Юве. К сведению, вам )
17:22
torpedon_
Мастер_Шифу, за ЦСКА болеете или Зенит??? p.s. К слову, Промес не чистый форвард в отличии от Обмеянг, к сведению вам )) "бугога")))))))))
17:19
torpedon_
Voin13,Квинси выше уровня Лалланы уж точно, но он англичанин.
17:16
Мастер_Шифу
torpedon_ игрок уровня Челси или Ливерпуля за 30млн? Бугога))) Его уже купили бы за столь маленькую сумму, но нет Челси пришлось потратить 70млн на нападающего соответствующего уровня.
17:00
masson
Промес - это тот самый анекдотичный неуловимый Джо))) Канчельскис-вот кто объективно о нем все рассказал по полочкам...А руководство СМ его бесполезно пиарит...Его красная цена 6-7 млн...Кто он на самом деле все увидели в матчах за сборную и Ливерпулем, куда его без пяти минут якобы брали....Клоуны
16:47
Voin13
torpedon_///// для их подмены, конечно сойдет!
16:19
Voin13
torpedon_\\\\\ты правда считаешь, что Промес лучше Мане, Салаха или Лалланы?
16:18
torpedon_
Voin13, вы думаете иначе?
16:14
asc0002
Don Тебе желудей не оставили что ли? Ничего, будет и на твоей ферме праздник ))
16:11
Voin13
torpedon_\\\\\\Бери выше! МЮ или Сити!)))
16:09
Don
asc0002, так навозные это же вы, вы же бомжи, а что навоз, что помойка одно и то же, так что успокойся и копошись там дальше)))
16:07
torpedon_
Зачем ему этот Саутгемптон? Максимка если и переходить в Англию, то в клуб не ниже Евертона , и то, Промес - игрок уровня того же Ливерпуля или Челси
16:01
Мастер_Шифу
А где ответ почему? Не уйдет потому что, гладиолус.
15:58
asc0002
Don --- Навозный, тебя плохо слышно из лужи ))
15:57
shpasic
прямо сейчас не уйдёт, потому что у него сейчас обед: котлетки с пюрешкой.
15:55
Бу-га-га!
Потому как "Святым" и на ... не упёрся.
15:52
Mad Butcher
трибунал з да мы знаем, что ты дурочка
15:46
Don
О, ещё один фанат фк "14 раз в первой лиге" объявился - asc0002))) Вонючка ты ещё не утонул в своём болоте?)))
15:46
Don
Tribunal Z, также как всем и даже твоим родным плевать на тебя, кто ты такой?))) Обычный помоечный тролль, который болеет за покорителей Асмаралов)))
15:44
asc0002
Свинси легенда, зачем ты так
15:43
BeeBop
СЭ, не надоело?! Смех уже разбирает...
15:39
Tribunal Z
Да чихать на Промеса, хто он такой? Кроме мясного сброда он не интересен никому, особенно за пределами МКАД, зазвездившийся болван, который высказываниями оскорбляет людей которые добились не меньше него, а порой и больше в нашем спорте, почеркну в наешм спорте и наши люди. Ещё не хватало чтобы гастрбайтеры типа Промеса неудачного замеса вообще на наш спорт и наших людей рот разевали и несли пургу всякую, если трудятся здесь по контракту
15:36