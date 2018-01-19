Прямо сейчас Промес не уйдет в "Саутгемптон". И вот почему

Сегодня издание Sky Sports сообщило, что нападающий "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в "Саутгемптон". По информации источника, сумма сделки составит не менее 30 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, по данным "СЭ", эта информация не соответствует действительности - на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 мячей и сделав 6 голевых передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов - 2 гола и 2 результативных паса. (Вячеслав КОРОТКИН)

Таблица переходов РФПЛ