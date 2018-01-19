15:30 | Футбол — РФПЛ

Прямо сейчас Промес не уйдет в "Саутгемптон". И вот почему

Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Квинси ПРОМЕС. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Сегодня издание Sky Sports сообщило, что нападающий "Спартака" Квинси Промес близок к переходу в "Саутгемптон". По информации источника, сумма сделки составит не менее 30 миллионов фунтов стерлингов.

Однако, по данным "СЭ", эта информация не соответствует действительности - на данный момент руководство красно-белых не рассматривает такой вариант продажи 26-летнего голландца. С высокой долей вероятности форвард проведет в составе москвичей весь сезон-2017/18.

Напомним, что в этом чемпионате России Промес провел 17 матчей, забив 10 мячей и сделав 6 голевых передач. Кроме того, он отыграл 5 встреч в Лиге чемпионов - 2 гола и 2 результативных паса. (Вячеслав КОРОТКИН) 

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Markao.

Tribunal Z Да чихать на Промеса, хто он такой? Кроме мясного сброда он не интересен никому, особенно за пределами МКАД ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вы уважаемый не правы,за пределами МКАДА он еще более интересен)

17:45

torpedon_

masson, Вы хоть одну игру Промеса в сборной Голландии видели ?!! Или вам Андрей Канчельскис рассказал? p.s. за цска или зенит болеете? или за динамо?)

17:24

kaduly

Не уходит значит не приглашали

17:23

torpedon_

Мастер_Шиф, Мората так же центральный нападающий в отличии от Квинси. А самое главное, Конте работал С Моратой в Юве. К сведению, вам )

17:22

torpedon_

Мастер_Шифу, за ЦСКА болеете или Зенит??? p.s. К слову, Промес не чистый форвард в отличии от Обмеянг, к сведению вам )) "бугога")))))))))

17:19

torpedon_

Voin13,Квинси выше уровня Лалланы уж точно, но он англичанин.

17:16

Мастер_Шифу

torpedon_ игрок уровня Челси или Ливерпуля за 30млн? Бугога))) Его уже купили бы за столь маленькую сумму, но нет Челси пришлось потратить 70млн на нападающего соответствующего уровня.

17:00

masson

Промес - это тот самый анекдотичный неуловимый Джо))) Канчельскис-вот кто объективно о нем все рассказал по полочкам...А руководство СМ его бесполезно пиарит...Его красная цена 6-7 млн...Кто он на самом деле все увидели в матчах за сборную и Ливерпулем, куда его без пяти минут якобы брали....Клоуны

16:47

Voin13

torpedon_///// для их подмены, конечно сойдет!

16:19

Voin13

torpedon_\\\\\ты правда считаешь, что Промес лучше Мане, Салаха или Лалланы?

16:18

torpedon_

Voin13, вы думаете иначе?

16:14

asc0002

Don Тебе желудей не оставили что ли? Ничего, будет и на твоей ферме праздник ))

16:11

Voin13

torpedon_\\\\\\Бери выше! МЮ или Сити!)))

16:09

Don

asc0002, так навозные это же вы, вы же бомжи, а что навоз, что помойка одно и то же, так что успокойся и копошись там дальше)))

16:07

torpedon_

Зачем ему этот Саутгемптон? Максимка если и переходить в Англию, то в клуб не ниже Евертона , и то, Промес - игрок уровня того же Ливерпуля или Челси

16:01

Мастер_Шифу

А где ответ почему? Не уйдет потому что, гладиолус.

15:58

asc0002

Don --- Навозный, тебя плохо слышно из лужи ))

15:57

shpasic

прямо сейчас не уйдёт, потому что у него сейчас обед: котлетки с пюрешкой.

15:55

Бу-га-га!

Потому как "Святым" и на ... не упёрся.

15:52

Mad Butcher

трибунал з да мы знаем, что ты дурочка

15:46

Don

О, ещё один фанат фк "14 раз в первой лиге" объявился - asc0002))) Вонючка ты ещё не утонул в своём болоте?)))

15:46

Don

Tribunal Z, также как всем и даже твоим родным плевать на тебя, кто ты такой?))) Обычный помоечный тролль, который болеет за покорителей Асмаралов)))

15:44

asc0002

Свинси легенда, зачем ты так

15:43

BeeBop

СЭ, не надоело?! Смех уже разбирает...

15:39

Tribunal Z

Да чихать на Промеса, хто он такой? Кроме мясного сброда он не интересен никому, особенно за пределами МКАД, зазвездившийся болван, который высказываниями оскорбляет людей которые добились не меньше него, а порой и больше в нашем спорте, почеркну в наешм спорте и наши люди. Ещё не хватало чтобы гастрбайтеры типа Промеса неудачного замеса вообще на наш спорт и наших людей рот разевали и несли пургу всякую, если трудятся здесь по контракту

15:36