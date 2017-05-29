12:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Прядкин против увеличения штрафов для клубов РФПЛ за поведение болельщиков

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил против увеличения штрафов для клубов премьер-лиги за поведение болельщиков. Ранее КДК РФС предложил ужесточить наказания за пиротехнику, в частности, наказывать клубы закрытием секторов и проведением матчей без зрителей. В минувшем сезоне за использование пиротехники предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а за бросание - до 200 тысяч.

- Я уже неоднократно говорил, что мы не поддерживаем увеличение штрафов, которые ударяют по клубам, - цитирует ТАСС Прядкина. - Нельзя без конца бить рублем по клубам, мы считаем, что это не очень эффективно. Отвечать за пиротехнику должны те, кто это делает, то есть непосредственно сами болельщики, которые жгут ее.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4290309

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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