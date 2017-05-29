Прядкин против увеличения штрафов для клубов РФПЛ за поведение болельщиков

Президент РФПЛ Сергей Прядкин выступил против увеличения штрафов для клубов премьер-лиги за поведение болельщиков. Ранее КДК РФС предложил ужесточить наказания за пиротехнику, в частности, наказывать клубы закрытием секторов и проведением матчей без зрителей. В минувшем сезоне за использование пиротехники предусмотрены штрафы до 100 тысяч рублей, а за бросание - до 200 тысяч.

- Я уже неоднократно говорил, что мы не поддерживаем увеличение штрафов, которые ударяют по клубам, - цитирует ТАСС Прядкина. - Нельзя без конца бить рублем по клубам, мы считаем, что это не очень эффективно. Отвечать за пиротехнику должны те, кто это делает, то есть непосредственно сами болельщики, которые жгут ее.