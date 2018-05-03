Прядкин подтвердил получение предложения на 11 миллиардов рублей за права на показ матчей РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о предложении "Агентства спортивного маркетинга" приобрести права на показ матчей чемпионата России за 11 миллиардов рублей.

– Предложение есть, оно поступило, – заявил Прядкин. – Была соответствующая презентация, на ней было правление РФПЛ в лице ведущих клубов, а также "Краснодара" и "Уфы". Переговоры продолжаются, когда они закончатся, тогда и будут комментарии. Также поступило предложение от "Газпром медиа", нашего многолетнего партнера. На данный момент ведутся переговоры. (Игорь НОВИКОВ)