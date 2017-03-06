18:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Прудников в стартовом составе на матч с "Рубином", Яковлев в запасе

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Стал известен состав "Анжи" на матч 18-го тура чемпионата России против "Рубина". Отметим, что с первых минут на поле появится нападающий Александр Прудников, а форвард Павел Яковлев остался в запасе. На данный момент казанский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны, "Анжи" идет на 11-й строчке.

"Анжи": Юрченко, Паршивлюк, Мусалов, Жиров, Фибель, Кацаев, Брызгалов, Хубулов, Эзатолахи, Прудников, Будковский.

Запасные: Шлеев, Шафинский, Тетрашвили, Гасанов, Батов, Хадарцев, Гулиев, Георгиевский, Каретник, Асильдаров, Яковлев.

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Материалы REN-TV

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