Прудников - в стартовом составе "Анжи" на матч против "Арсенала"

Стали известны стартовые составы "Анжи" и "Арсенала" на матч 14-го тура чемпионата России. С первых минут за махачкалинский клуб выйдет нападающий Александр Прудников.

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Бакаев, Брызгалов, Хубулов, Прудников, Маркелов.

Запасные: Будаков, Шлеев, Кацаев, Гулиев, Чайковский, Иеч, Яковлев, Долгов, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Дельгадо, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Березин, Григалава, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Шевченко, Сикоев, Расич.

Встреча между командами начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.