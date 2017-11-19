Прудников - в атаке "Анжи" на матч с "Локомотивом"

Стали известны составы на матч 17-го тура чемпионата России "Анжи" - "Локомотив". Нападающий Александр Прудников с первых минут выйдет в атаке у махачкалинцев.

"Анжи": Лория - Полуяхтов, Брызгалов, Самарджич, Яковлев - Тетрашвили, Бакаев - Хубулов, Гулиев, Данченко - Прудников.

Запасные - Будаков, Шлеев, Армаш, Эльмурзаев, Кацаев, Афонин, Чайковский, Лескано, Дибиргаджиев, Иванченко.

Трансляция матча "Анжи" – "Локомотив"