Прудников и Яковлев - в стартовом составе "Анжи" на матч со "Спартаком", Белозеров в запасе

Стал известен состав "Анжи" на матч 11-го тура чемпионата России против "Спартака". С первых минут на поле появтся два бывших футболиста красно-белых Павел Яковлев и Александр Прудников. Еще один экс-игрок "Спартака" Сергей Брызгалов остался в запасе.

Полностью заявка махачкалинцев выглядит следующим образом: Будаков - Яковлев, Самарджич, Фибел, Полуяхтов - Бакаев, Тетрашвили - Данченко, Кацаев, Маркелов - Прудников; запасные - Лория, Шлеев, Армаш, Брызгалов, Афонин, Чайковский, Хубулов, Паном, Джамалутдинов, Дибиргаджиев.

Матч "Спартак" - "Анжи" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.