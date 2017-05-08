Прудников и Кацаев - в атаке "Анжи" на матч с "Локомотивом"

"Анжи" объявил состав на матч 27-го тура чемпионата России против "Локомотива". Стартовый состав команды выглядит следующим образом: Юрченко – Паршивлюк, Фибел, Жиров, Мусалов – Хубулов, Тетрашвили, Эзатолахи, Яковлев – Кацаев, Прудников.

Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.

Напомним, что матч "Анжи" – "Локомотив" состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи