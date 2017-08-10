Проверка обстоятельств смерти болельщика "Рубина" не выявила нарушений

Минздрав Татарстана произвел проверку обстоятельств смерти 60-летнего Вячеслава Грицкова на матче 5-го тура чемпионата России "Рубин" – "Локомотив" (1:1), информирует kazanfirst.ru. Отмечается, что в действиях медиков, дежуривших на матче, нарушения не выявлены. По словам замминистра здравоохранения Республики Татарстан Ильдара Фатихова, вызов поступил в 20:29, а в 20:30 "скорая" уже приступила к спасению".

Напомним, трагедия произошла вчера на "Казань Арене". Мужчине на трибуне стало плохо. Его на носилках доставили к машине скорой помощи. Грицков оказался судьей Верховного суда Татарстана.