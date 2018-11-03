"Проверим через сутки в деле и Глушакова, и Рианчо, и весь-превесь багаж Карреры!" "Урал" ответил Назарову

"Урал" в своем Твиттере опубликовал ответ на стихотворение известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. Тот опубликовал пост в Инстаграме, в котором призвал "разорвать" екатеринбургскую команду в матче 13-го тура РПЛ.
- Нас разорвать? Окей, удачи! Проверим через сутки в деле и Глушакова, и Рианчо, и весь-превесь багаж Карреры, - такой ответ был опубликовал в официальном Твиттере "Урала".
Временно переводим твиттер в режим культуры. Наш ответ актеру Назарову😉– ФК Урал (@FCURAL) 3 ноября 2018 г.
Нас разорвать? Окей, удачи!
Проверим через сутки в деле
И Глушакова, и Рианчо,
И весь-превесь багаж Карреры🔥
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