19:03 | Футбол — РПЛ

"Проверим через сутки в деле и Глушакова, и Рианчо, и весь-превесь багаж Карреры!" "Урал" ответил Назарову

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"Урал" в своем Твиттере опубликовал ответ на стихотворение известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова. Тот опубликовал пост в Инстаграме, в котором призвал "разорвать" екатеринбургскую команду в матче 13-го тура РПЛ.

- Нас разорвать? Окей, удачи! Проверим через сутки в деле и Глушакова, и Рианчо, и весь-превесь багаж Карреры, - такой ответ был опубликовал в официальном Твиттере "Урала".

 

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