"Против" "Краснодара" ошибался арбитр ЧМ-2010

В матче 24-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Арсенал" (2:0) две бросившихся в глаза ошибки допустил второй ассистент Рафаэль Ильясов.

На 21-й минуте он сорвал очень опасную атаку хозяев поля, определив положение "вне игры" у Смолова, в то время как убегавший один на один с вратарем форвард "быков" в момент передачи партнера не находился за линией офсайда.

А на 60-й минуте Ильясов, наоборот, позволил продолжиться атаке "Арсенала", едва не завершившейся голом Шевченко. Судья-помощник не заметил, что игрок тульской команды оказался за линией офсайда, и ошибочно не зафиксировал положение "вне игры".

Любопытно, что 44-летний ассистент из Казани – бывший арбитр ФИФА. Только представлял он в этой роли не Россию, а Узбекистан. И работал в составе бригады Равшана Ирматова на чемпионате мира 2010 года, после которого был награжден орденом "Дустлик".

На первенстве планеты в ЮАР Ильясов обслуживал пять матчей – ЮАР – Мексика (1:1), Англия – Алжир (0:0), Греция – Аргентина (0:2), Аргентина – Германия (0:4) и Уругвай – Голландия (2:3).

Татарин по национальности, он впоследствии переехал в Казань и получил российское гражданство. В начале августа прошлого года он приступил к судейству во втором дивизионе. Через три недели получил назначение на игру в первой лиге. А 17 октября 2016-го уже судил матч чемпионата России "Анжи" – "Терек" (0:0). Всего в его активе семь встреч премьер-лиги. (Александр БОБРОВ)