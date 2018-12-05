Протасовицкий частично признал вину, у потерпевших к нему претензий нет

Александр Протасовицкий, один из фигурантов дела, по которому также проходят полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, в своем выступлении в зале Тверского районного суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста Протасовицкого, его приятеля Мамаева и братьев Кирилла и Александра Кокориных на два месяца до 8 февраля 2019 года, был краток: "У меня на иждивении дочь и родители-пенсионеры. Вину частично признаю".

Его адвокат в свою очередь, заметил, что у потерпевших к его подзащитному претензий нет. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Андрей Михайлов).

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!