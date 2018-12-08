20:35 | Футбол — РПЛ

"Проститутка, которой нужны только бабки". Жена Мамаева рассказала о любовнице мужа

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Супруга хавбека "Краснодара"  Павла Мамаева Алана заявила, что на драку с водителем ведущей "Первого канала" футболиста спровоцировала его любовница. Она также назвала эту девушку "проституткой".

- Он снял девушку в борделе, - сказала Мамаева в интервью программе "Центральное телевидение" на телеканале "НТВ". - Приехал в бордель и снял проститутку. Она села в машину, и что-то у них произошло с водителем. Она вышла, передала его слова и спровоцировала пьяного Пашу на драку. Из-за нее все началось.

Она приехала в Москву по его вызову. Он знает, что она проститутка, что ей нужны только его бабки, знает, насколько она грязная... И говорит, что ее любит. Он не произнес слов любви, но дал мне это понять. Я готова простить измены. Но мне говорят: "И тебя я тоже люблю". Я будто бы нахожусь в гареме. Я его люблю, но не могу биться о закрытую стену постоянно. 

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Накануне суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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Дополнительная информация

https://www.ntv.ru/novosti/2118782

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