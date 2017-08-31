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17:42 | Футбол — РФПЛ

ProSports Management - о Смолове: "Он остается"

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Компания ProSports Management, которая сотрудничает с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, объявила, что форвард не покинет "быков" в летнее трансферное окно. Напомним, что интерес к 27-летнему россиянину проявляли "Зенит", ЦСКА, "Бешикташ" и "Вольфсбург".

– Он остается, – гласит подпись к фотографии Смолова на странице компании в Инстаграме.

Ранее сам Смолов опубликовал эту фотографию на своей странице, процитировав Гнойного - героя недавнего рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".

Трансферное окно закрывается. LIVE!

 

Публикация от @prosportsmanagement Авг 31 2017 в 6:03 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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serzheo

Фурсенко сказал, что Дзюба остается, агенты Смолова - повторили. Торг начался)))

18:07

MikhasRB

Когда такое в последний раз в Инсте постили, в сухом остатке "осадок" остался)

18:03

oleg.bob

Да куда ему идти? Краснодар- на 100% его команда!

17:59

alex-ls

ну ок, сдыхай в Краснодаре

17:54