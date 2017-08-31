ProSports Management - о Смолове: "Он остается"

Компания ProSports Management, которая сотрудничает с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, объявила, что форвард не покинет "быков" в летнее трансферное окно. Напомним, что интерес к 27-летнему россиянину проявляли "Зенит", ЦСКА, "Бешикташ" и "Вольфсбург".
– Он остается, – гласит подпись к фотографии Смолова на странице компании в Инстаграме.
Ранее сам Смолов опубликовал эту фотографию на своей странице, процитировав Гнойного - героя недавнего рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".
Трансферное окно закрывается. LIVE!
serzheo
Фурсенко сказал, что Дзюба остается, агенты Смолова - повторили. Торг начался)))
18:07
MikhasRB
Когда такое в последний раз в Инсте постили, в сухом остатке "осадок" остался)
18:03
oleg.bob
Да куда ему идти? Краснодар- на 100% его команда!
17:59
alex-ls
ну ок, сдыхай в Краснодаре
17:54