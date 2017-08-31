ProSports Management - о Смолове: "Он остается"

Компания ProSports Management, которая сотрудничает с нападающим "Краснодара" Федором Смоловым, объявила, что форвард не покинет "быков" в летнее трансферное окно. Напомним, что интерес к 27-летнему россиянину проявляли "Зенит", ЦСКА, "Бешикташ" и "Вольфсбург".

– Он остается, – гласит подпись к фотографии Смолова на странице компании в Инстаграме.

Ранее сам Смолов опубликовал эту фотографию на своей странице, процитировав Гнойного - героя недавнего рэп-баттла с Оксимироном: "Лучше я сдохну *** ноунеймом, чем прославлюсь и стану тобой".

Трансферное окно закрывается. LIVE!