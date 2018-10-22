16:13 | Футбол — РПЛ

"Прощай и Бог с тобой". Актер Назаров отреагировал на отставку Карреры

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Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стихотворение по случаю ухода из клуба главного тренера Массимо Карреры.

"Благодарю тебя за сладкое золото,

За ностальгию о величии.

Благодарю тебя за все то, что прожито,

И за улыбку симпатичную.

За нашу боль и кровь,

За то, что вновь и вновь

Мы слепо верили в мечту.

Прощай, и бог с тобой!

Per tutto grazio (за все спасибо. - Прим. "СЭ"),

За эту всю "феличиту". - говорится в стихотворении Назарова.


Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня, 22 октября, он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

Также сегодня стало известно, что в основной состав "Спартака" возвращаются защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков. Они были отстранены от команды за отметку "нравится" вот этому стихотворению Назарова. 

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