"Прощай и Бог с тобой". Актер Назаров отреагировал на отставку Карреры

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стихотворение по случаю ухода из клуба главного тренера Массимо Карреры.

"Благодарю тебя за сладкое золото,



За ностальгию о величии.



Благодарю тебя за все то, что прожито,



И за улыбку симпатичную.



За нашу боль и кровь,



За то, что вновь и вновь



Мы слепо верили в мечту.



Прощай, и бог с тобой!



Per tutto grazio (за все спасибо. - Прим. "СЭ"),



За эту всю "феличиту". - говорится в стихотворении Назарова.



Каррера возглавлял "Спартак" с августа 2016 года, выиграв чемпионат России и Суперкубок страны. Сегодня, 22 октября, он отправлен отставку после того, как в воскресенье москвичи потерпели третье поражение подряд на своем поле в РПЛ, уступив в матче 11-го тура "Арсеналу" (2:3).

Также сегодня стало известно, что в основной состав "Спартака" возвращаются защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков. Они были отстранены от команды за отметку "нравится" вот этому стихотворению Назарова.