Прощальный матч Рыжикова за "Рубин" состоится 21 мая

"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил дату прощального матча голкипера Сергея Рыжикова за клуб. Ранее стало известно, что 37-летний вратарь покинет казанский клуб после 10 лет выступлений.

"Бывшие партнеры Сергея Рыжикова, ветераны нашего клуба, просто хорошие друзья голкипера и болельщики выйдут на поле, чтобы поддержать и лично поблагодарить легендарного вратаря за десять ярких и незабываемых лет в "Рубине". Команды сыграют два тайма по 15 минут", – говорится в сообщении казанцев.

Игрок выступал за команду с 2008 года, проведя за команду 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль". В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012).