Проникновенная речь Симоняна

Первый вице-президент РФС Никита Симонян на гала-вечере РФПЛ произнес проникновенную речь, в которой он пожелал удачи сборной России на домашнем чемпионата мира-2018.

- Ты знаешь, за какую команду я играл? - вопрос Никиты Павловича ведущей вечера Виктории Лопыревой.

- Мы же только что это озвучили.

- Я не случайно задал этот вопрос, - продолжает Симонян. - Перед матчем ЦСКА - "Спартак" - фактически, главной игры, определяющей, кто будет чемпионом, мне позвонила девушка из редакции и спросила: "Никита Павлович, вы пойдете на дерби?" -

"Да, конечно". - "А за кого будете болеть?" - "Конечно, за ЦСКА". - "А какие преимущества у армейцев над "Спартаком"?"

На что я ответил: "Девушка, загляните в историю, а потом звоните". Редакции наши заполонили люди, которые мало разбираются в футболе. К сожалению.

А если говорить о признании в развитии футбола, то я благодарен. Но, как человек, перешагнувший 90-летний рубеж, говорил Леониду Федуну, что хочу дожить до того дня, когда "Спартак" станет чемпионом. Сбылось.

Теперь моя мечта - чтобы национальная сборная на чемпионате мира выступила успешно. И поскольку здесь присутствует главный тренер сборной Станислав Саламович (Черчесов), то пожелаю ему удачи во всем. Кроме мастерства футболистов и мастерства, которое дает им тренер, есть еще кое-что. Ее величество удача, его величество фарт. Пусть он сопутствует нашей национальной команде, и мы все были удовлетворены и кричали: "Брависсимо". (Ярослав СУСОВ)

Сегодня на заседании исполкома РФС был утвержден список футбольных лауреатов по итогам спортивного сезона-2016/17. Симонян был награжден за вклад в развитие футбола.

"Спартак" на гала-вечере РФПЛ. LIVE!