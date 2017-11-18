Промес забил четвертый гол в ворота "Краснодара"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес довел счет до разгромного в матче 17-го чемпионата России против "Краснодара" - 4:1. Луиз Адриану точным пасом вывел Промеса на "рандеву" с вратарем и голландец уверенно реализовал свой голевой момент, направив мяч в ближний угол.
Промес убегает один на один и забивает еще один #КраснодарСпартак - 1:4 pic.twitter.com/D26EvD9MSC– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 18 ноября 2017 г.
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Луиз Адриану точным пасом вывел Промеса на "рандеву" // Ваще-то это был Зе Луиш
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баламошка
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