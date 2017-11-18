18:22 | Футбол — РФПЛ

Промес забил четвертый гол в ворота "Краснодара"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес довел счет до разгромного в матче 17-го чемпионата России против "Краснодара" - 4:1. Луиз Адриану точным пасом вывел Промеса на "рандеву" с вратарем и голландец уверенно реализовал свой голевой момент, направив мяч в ближний угол.

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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баламошка

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