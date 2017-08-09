19:54 | Футбол — РФПЛ

Промес забил "Арсеналу", Пашалич отдал голевую передачу

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"Спартак" вышел вперед в матче 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Забитым мячом отметился форвард Квинси Промес, с передачи Марио Пашалича.

Отметим, что хорват проводит первый матч за красно-белых с первых минут и отметился первым результативным действием за команду.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

А кто бы сомневался, что Арсенал ляжет? Долги отдавать надо!

20:03