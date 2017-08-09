Промес забил "Арсеналу", Пашалич отдал голевую передачу

"Спартак" вышел вперед в матче 5-го тура чемпионата России против "Арсенала". Забитым мячом отметился форвард Квинси Промес, с передачи Марио Пашалича.
Отметим, что хорват проводит первый матч за красно-белых с первых минут и отметился первым результативным действием за команду.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 5-й тур. #СпартакАрсенал 1:0 20' Куинси Промес @QPromes pic.twitter.com/w2pZ9Jc8Jf– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 9 августа 2017 г.
marksan
А кто бы сомневался, что Арсенал ляжет? Долги отдавать надо!
20:03