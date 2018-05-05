Промес выразил большой респект Глушакову

Полузащитник "Спартака" Квинси Промес, забивший второй мяч в матче 29-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:0), сказал, что для него было большой честью надеть капитанскую повязку.

- Во второй раз вы вышли с капитанской повязкой. Чье это решение?

- Я не знаю. Просто Глушаков, Комбаров и Ребров не играли, а я в "Спартаке" уже четыре года. Стараюсь вести за собой команду. С повязкой или без - это не имеет значение. Хотя это, конечно, большая честь для меня. Тем более что оба раза мы выиграли. Хорошая традиция (улыбается). При этом хочу выразить большой респект Глушакову. Не надо забывать, что он как капитан привел нас к чемпионству.

- Вам не хватает Дениса на поле?

- Конечно, я скучаю. У него много качеств, которые помогают команде. И он все еще наш основной капитан. Надеюсь, он скоро вернется! (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)

"Спартак" - "Ростов": Глушаков пожелал удачи Промесу //

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